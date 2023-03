Duisburg (dpa/lrs) - Das Drittliga-Gastspiel von Tabellenführer SV Elversberg beim MSV Duisburg ist abgesagt worden. Die für Samstag (14.00 Uhr) geplante Partie in der Schauinsland-Reisen-Arena könne aufgrund des nach starken Regenfällen unbespielbaren Platzes nicht angepfiffen werden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Elversberg führt die Tabelle mit 63 Punkten an und kann trotz der Spielabsage nicht von der Spitze verdrängt werden, da der Vorsprung auf den Verfolger SC Freiburg II vier Zähler beträgt.

DFB-Mitteilung