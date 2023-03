Urweiler (dpa/lrs) - Ein elf Jahre alter Junge ist im saarländischen Sankt Wendel von einem Auto angefahren und verletzt worden. Das Kind kam nach der Kollision am Samstag in ein Krankenhaus, wie die Polizeiinspektion Sankt Wendel am Sonntag mitteilte. Der Elfjährige sei auf die Fahrbahn getreten und dann vom Auto eines 58-Jährigen erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Unfallgutachter soll die Ursache für den Zusammenstoß nun ermitteln.

PM