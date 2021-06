Grünstadt (dpa/lrs) - Bei einem Autounfall ist ein Kind beim Radfahren auf der Landstraße 453 nahe Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) verletzt worden. Der elfjährige Junge habe am Donnerstagnachmittag mit seinem Rad die Fahrbahn überqueren wollen und sei mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall stürzte der Junge demnach von seinem Rad. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Bruch an der Schulter und Schürfwunden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 40 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210610-99-945289/2