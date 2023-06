Ein Kind ist ein Mainz von einer Straßenbahn mitgeschleift und gegen Betonpfeiler geschleudert worden. Die Elfjährige verletzte sich bei dem Unfall an der Haltestelle «An der Bruchspitze» am Donnerstagnachmittag schwer, wie die Polizei mitteilte. Das Kind versuchte demnach die Straßenbahn zu erreichen und steckte die Hand in eine schließende Tür der Bahn.

Mainz (dpa/lrs) - Dabei sei ihr Arm von der anfahrenden Straßenbahn eingeklemmt worden. Die Elfjährige wurde vor Ort erstversorgt und kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die Mainzer Uniklinik. Zur Klärung der Unfallursache sei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen worden.

Pressemitteilung