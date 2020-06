Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Samstag um 11 auf 6899 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 blieb unverändert bei 234 (Stand 11.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell seien 158 Menschen im Bundesland mit dem Erreger infiziert.

Die meisten Neuinfektionen gab es in Zweibrücken mit zwölf nachgewiesenen Sars-CoV-2-Fällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, in Speyer waren es auf dieser Basis acht und in Frankenthal sechs Fälle. Alle weiteren Städte und Landkreise haben maximal fünf Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. In 14 der 36 Kreise und kreisfreien Städte gab es in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektion. 6507 der Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen wurde, sind inzwischen wieder genesen.