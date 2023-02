Losheim am See (dpa/lrs) - Bei einer frontalen Kollision zwischen einem Schulbus und einem Auto im Saarland sind elf Menschen verletzt worden. Bei dem Zusammenstoß am Mittwochmorgen auf der Landstraße 369 bei Losheim am See erlitt die 45-jährige Fahrerin des Autos schwere Verletzungen, wie die Polizeiinspektion Nordsaarland am Mittwoch mitteilte. Neun Schüler sowie der 58-jährige Fahrer des Busses wurden leicht verletzt. Den Angaben zufolge befanden sich 53 Schüler in dem Schulbus. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Der Schulbus und das Auto wurden erheblich beschädigt und von einem Abschleppdienst geborgen, hieß es.

Mitteilung Polizei