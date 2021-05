Bad Ems (dpa/lrs) - Trotz des Lockdowns in der Corona-Pandemie haben die Umsätze im rheinland-pfälzischen Einzelhandel im März 2021 deutlich zugelegt. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte, lagen die Umsätze nach vorläufigen Berechnungen real - also um Preisveränderungen bereinigt - um 9,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Nominal - also ohne Berücksichtigung von Preiseffekten - stiegen die Umsätze um elf Prozent.

Sowohl das Geschäft mit Lebensmitteln als auch mit sonstigen Produkten (Non-Food-Bereich) wiesen den Statistikern zufolge ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahresmonat auf. „Besonders gut liefen die Geschäfte im Handel mit Nicht-Lebensmitteln (real plus 13 Prozent). Der Umsatz mit Lebensmitteln stieg um 6,3 Prozent“, hieß es.

Auch die Zahl der Beschäftigten im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz ist gestiegen. Hier stellten die Statistiker im Vergleich zum März 2020 eine Erhöhung um 1,1 Prozent fest.

