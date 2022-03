Der Umsatz im rheinland-pfälzischen Einzelhandel lag im Januar preisbereinigt zwölf Prozent über dem von Januar 2021. Gegenüber dem Vor-Corona-Niveau im Januar 2019 erhöhten sich die Umsätze real um 2,7 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit. Die Umsatzentwicklung verlief dabei unterschiedlich: So verbuchte der Lebensmittelhandel ein Minus von 5,2 Prozent, der Nicht-Lebensmittelbereich dagegen ein Plus von 29 Prozent. Gegenüber dem Vor-Corona-Niveau im Januar 2019 lag der Zuwachs hier bei 3,1 Prozent.

Bad Ems (dpa/lrs) - Vorjahresvergleiche sind den Statistikern zufolge in den einzelnen Wirtschaftszweigen aufgrund des Lockdowns im Januar 2021 nicht aussagekräftig. Gegenüber den realen Umsätzen der Vor-Corona-Zeit im Januar 2019 erzielten alle Wirtschaftszweige mit Ausnahme des Handels mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (minus 2,5 Prozent) ein Umsatzplus. Der Handel mit sonstigen Gütern, zu denen beispielsweise Bekleidung, Schuhe und Lederwaren zählen, setzte 5,5 Prozent mehr um.

