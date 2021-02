Kordel (dpa/lrs) - Nach dem Einbruch der einzigen Verbindungsstraße wegen eines Erdrutsches fühlen sich die Einwohner des abgeschnittenen Ortsteils Kordel-Hochmark «ziemlich hilflos». «Wir brauchen eine Lösung», sagte die Bewohnerin Sonja Reuter-Höling am Mittwoch in Hochmark. Ein paar Tage könne man mit Vorräten aus dem Kühlschrank überbrücken und den fünf Kilometer langen Waldweg auch mal zu Fuß gehen. «Aber das ist natürlich keine Dauerlösung», sagte sie in dem 40-Einwohner-Ort.

Kordel (dpa/lrs) - Nach dem Einbruch der einzigen Verbindungsstraße wegen eines Erdrutsches fühlen sich die Einwohner des abgeschnittenen Ortsteils Kordel-Hochmark „ziemlich hilflos“. „Wir brauchen eine Lösung“, sagte die Bewohnerin Sonja Reuter-Höling am Mittwoch in Hochmark. Ein paar Tage könne man mit Vorräten aus dem Kühlschrank überbrücken und den fünf Kilometer langen Waldweg auch mal zu Fuß gehen. „Aber das ist natürlich keine Dauerlösung“, sagte sie in dem 40-Einwohner-Ort.

Am Montag war nach Regenfällen eine Straße zwischen Kordel und dem Hochmark nördlich von Trier über eine Länge von rund zehn Meter eingebrochen. Ein Auto und ein unbeladener Holztransporter rutschten an dem Steilhang in den Krater. Die Fahrer wurden teils schwer verletzt. Es war zunächst unklar, wie lange die Reparaturarbeiten dauern könnten.

Unter den Verletzten ist auch ihr 18-jähriger Sohn, der das Auto fuhr, sagte Reuter-Höling. Er werde am Donnerstag das Krankenhaus verlassen. Die Fahrt sei seine erste Fahrt alleine zur Arbeit gewesen.

Die Waldwege könne man derzeit nur mit einem Geländewagen befahren, sagte Reuter-Höling. Die Anwohner würden sich nun untereinander unterstützen: „Wir greifen auf Nachbarschaftshilfe zurück“, sagte die Leiterin der Grundschule in Zemmer-Rodt. Zum Glück gebe es ein paar Einwohner mit Geländewagen. Für Einkäufe müsse man sich absprechen.

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz prüft derzeit, wie man schnellstmöglich den Ortsteil wieder anbinden kann. „Die Herrichtung der Waldwege über rund fünf Kilometer würde einen zeitlichen Vorlauf von bis zu drei Wochen benötigen“, sagte eine Sprecherin.

