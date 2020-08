Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bereits zwei Wochen vor dem Bundesligastart steigt ein Rhein-Main-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05. Beide Vereine treffen am 5. September in der Mainmetropole in einem Testspiel aufeinander. Die Partie wird wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen. Eine Woche später steht für beide Teams die 1. Runde im DFB-Pokal an, ehe Mitte September die Spielzeit 2020/21 in der Fußball-Bundesliga beginnt.