Einschulungsfeiern ja, aber im kleinen Kreis. Während Eltern ihre Kinder zur Einschulungsfeier begleiten dürfen, muss der Rest der Familie darauf verzichten, so die Richtlinien des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums .

Aussehen werden die Einschulungsfeiern dabei wohl sehr unterschiedlich: Ob sie beispielsweise drinnen oder im Freien, in kleineren Gruppen an verschiedenen Tagen oder mit allen an einem Tag, mit älteren Schülern oder ohne stattfinden, das entscheidet die jeweilige Schule nach den Regelungen des Bildungsministeriums selbst. Kein Abc-Schütze soll aber wegen Corona auf eine Feier verzichten: „Die Kinder werden einen schönen Tag erleben, der auch in diesen Zeiten für die Kinder in guter Erinnerung bleiben wird“, kündigte das Bildungsministerium an.

Verzichten müssen sie dabei aber auf einige Familienmitglieder. Teilnehmen dürfen in diesem Jahr nur Schüler, Lehrkräfte, schulisches Personal sowie beide Elternteile. Bei einer geringen Anzahl an Begleitpersonen, die die jeweilige Schule festlegt, sind Großeltern oder andere Familienmitglieder ausgeschlossen. Für Geschwisterkinder kann mit der Schulleitung gegebenenfalls eine Ausnahmeregelung getroffen werden, wenn die Mitnahme von kleinen Kindern notwendig ist.

Schüler müssen Abstand nicht einhalten

Achten müssen die Schulen bei den Feiern aber auch auf die geltenden Hygienemaßnahmen und Coronarichtlinien. So muss die Größe der Feier etwa an die örtlichen Gegebenheiten der Schule angepasst sein. Der Abstand von Personen aus unterschiedlichen Haushalten von 1,5 Meter muss gewährleistet sein. Wenn sich das Infektionsgeschehen nicht ändere, müssten die Schüler den Mindestabstand zueinander allerdings nicht einhalten. Außerdem müsse eine Dokumentation aller Anwesenden erfolgen und die Räume müssen gelüftet werden.