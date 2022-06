Die Technische Einsatzleitung des Kreises Ahrweiler in der Flutnacht mit 134 Toten steht im Mittelpunkt einer Mammutsitzung des Untersuchungsausschusses. Nach der Vernehmung mehrerer Zeugen bleiben wichtige Frage offen. Der Ausschuss vermutet Absprachen.

Mainz (dpa/lrs) - Die Sturzflut im vergangenen Sommer hat die Technische Einsatzleitung (TEL) des Landkreises Ahrweiler rasch überfordert. Das geht aus den Schilderungen mehrerer Mitglieder der TEL am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz hervor. Der ehemalige Landrat Jürgen Pföhler (CDU) war den Aussagen zufolge in der Katastrophe - außer bei einem kurzen Besuch von Innenminister Roger Lewentz (SPD) - kaum präsent und schlecht erreichbar. Mehrere Fragen blieben zunächst offen, insbesondere, ob und wer die wichtige Position „Einsatz“ (S2) in der TEL inne hatte.

Mehr als 750 Menschen waren bei der Sturzflut nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli 2021 im Ahrtal verletzt und Tausende Häuser verwüstet worden. 134 Menschen waren ums Leben gekommen. Der Untersuchungsausschuss will herausfinden, wie es zu der Katastrophe kommen konnte.

Nach einer Unterbrechung der öffentlichen Sitzung während der Befragungen sagte der Ausschussvorsitzende Martin Haller am frühen Abend: „Der Ausschuss ist einstimmig zu dem Eindruck gekommen, dass heute über bestimmte Aspekte nicht wahrheitsgemäß ausgesagt wurde.“ Es sei der Eindruck entstanden, dass „es möglicherweise Absprachen gab“. Die Zeugen seien aber auch unvereidigt zu wahrheitsgemäßen Aussagen verpflichtet, sonst machten sie sich strafbar. Sie könnten jederzeit erneut geladen oder wie der aktuelle Zeuge nur vorläufig entlassen werden.

„Für mich ist über den Kreis Ahrweiler ein Tsunami gezogen“, hatte der ehemalige Feuerwehrinspekteur des Kreises, Udo Schumacher, am Vormittag gesagt. „Die Geschwindigkeit hat uns überrannt“, berichtete der 64-Jährige. Eine TEL wie in dem kleinen Kreis Ahrweiler „ist mit so einer Lage überfordert, das müsste jedem bewusst sein“. Die TEL sei von einem Jahrhunderthochwasser wie 2016 ausgegangen, sagte Schumacher. „Wir waren relativ schnell überfordert.“

Pföhler habe er während seines Einsatzes von etwa 15.00 Uhr am 14. Juli bis zum nächsten Morgen gegen 9.00 Uhr nur „zweimal kurz gesehen“, davon einmal bei dem Fototermin mit Lewentz gegen 19.30 Uhr, sagte Schuhmacher. „Zu diesem Zeitpunkt sah das alles noch nach einem normalen Hochwasser aus“, berichtete TEL-Mitglied Thomas Vollmer. Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) und Leiter der TEL habe den Landrat aber mehrmals vergeblich versucht, telefonisch zu erreichen, ergänzte der 46 Jahre alte Tagebuchführer des Einsatzes.

Gegen den BKI und den Landrat ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Der BKI hat deshalb am Freitag von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Pföhler ist am 8. Juli als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss geladen.

„Zu dem Zeitpunkt, als ich gegangen bin, gegen 1.30 Uhr, haben sich die Ereignisse überschlagen“, berichtete Berufsfeuerwehrmann Kai Bandt über seinen zweiten TEL-Einsatz. „Es ging teilweise drunter und drüber.“ Nach seiner persönlichen Wahrnehmung sei die TEL für ein solches Ereignis mit einer handvoll Leute unterbesetzt gewesen. „Es hat jeder sein Bestes gegeben“, aber die Kommunikation über Telefon und Handy sei zeitweilig zusammengebrochen. Die Funker neben ihm hätten auch erhebliche Probleme gehabt, die Kommunikation mit der Leitstelle Koblenz aufrecht zu erhalten. Anfangs hätten die schwankenden Pegelprognosen und die damit verbundene Frage, was auf die Region zukomme, viele Ressourcen gebunden.

Sascha Cremer, in der Kreisverwaltung für Brand- und Katastrophenschutz zuständig, war als stellvertretender Feuerwehrleiter von Bad Breisig mehrere Stunden ausgerückt und gegen 1.00 Uhr in die TEL zurückgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt sei zwar klar gewesen, dass eine Flutwelle durchs Tal rolle. „Die gesamte Lage war mit Sicherheit keinem bewusst“, betonte der 54-Jährige. „Ein komplettes Lagebild hatte man vielleicht an Tag 5, Tag 6, Tag 7.“

Bis zum Morgen seien sieben Katwarn-Meldungen abgesetzt worden, sagte Cremer. „An MoWaS hat keiner gedacht. Das hat keiner auf dem Schirm gehabt.“ Mit dem Modularen Warnsystem (MoWaS) des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe können Behörden und Medien die Bevölkerung warnen. „Der Weg mit MoWaS ist sehr, sehr umständlich“, sagte Cremer. Für die überregionalen Medien sei ein Ok der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Voraussetzung.

„Ich habe keinerlei Kontakt zum Landrat gehabt“, sagte Schumacher. Ihm sei auch nicht bekannt, dass andere TEL-Mitglieder Kontakt zu Pföhler gehabt hätten oder es einen längeren Austausch mit dem TEL-Leiter und BKI gegeben habe. Von einem Landrat erwarte er, dass er sich ein Bild von der TEL mache, „wie die funktioniert und arbeitet“ und dann seine gesamtpolitischen Kontakte für Aktivitäten einschalte, um die TEL zu unterstützen, sagte Schumacher. „Das Optimum“ sei es, wenn er den Verwaltungsstab führe. Aber: „Mir ist nicht bekannt, dass es einen Verwaltungsstab gibt, im Kreishaus.“

„Dieser Stab ist aber zur Unterstützung bei der Bewältigung der Flutnacht erforderlich“, sagte der Obmann der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid. Deswegen sei „eine solche administrativ-organisatorische Komponente auch in den Feuerwehrvorschriften zwingend vorgesehen“.

Nach Auffassung des Obmanns der Grünen-Fraktion, Carl-Bernhard von Heusinger, zeichnet sich ab: „Jürgen Pföhler hat sein Team und die Menschen im Ahrtal im Stich gelassen.“ Der oberste Katastrophenschützer des Landkreises sei in den dunkelsten Stunden des Ahrtals nicht an der Seite seines Teams gewesen und habe keine Entscheidungen getroffen. „Die Aufforderung der damaligen Bürgermeisterin von Altenahr, den Katastrophenfall auszurufen, ignorierte Pföhler über etliche Stunden hinweg“, sagte von Heusinger. „Geradezu schockierend“ sei die Erkenntnis, dass Pföhler offensichtlich bereits während der Flutkatastrophe 2016 weitgehend untätig geblieben war.

Nach Einschätzung des Obmanns der CDU-Fraktion, Dirk Herber, hat dagegen das Land die ehrenamtlichen Einsatzkräfte vor Ort alleine gelassen.

„Bis tief in die Flutnacht - ja teilweise noch bis zum nächsten Nachmittag - ist in der Technischen Einsatzleitung (TEL) des Kreises Ahrweiler das verheerende Ausmaß der Katastrophe unterschätzt oder zumindest nicht im vollen Ausmaß erfasst worden“, stellte SPD-Obmann Nico Steinbach fest. „Es herrschte lange die Annahme vor, man habe es mit einem extremen, aber beherrschbaren Hochwasser zu tun.“