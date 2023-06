Die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden sind nach eigenen Angaben gegen eine Musikveranstaltung der rechtsextremistischen Szene im Landkreis Altenkirchen vorgegangen. Das teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Sonntag mit. Demnach hatten sich am Samstagabend 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Grillhütte eingefunden, wie es hieß.

Koblenz (dpa/lrs) - «Aus gefahrenabwehrenden Gründen» seien Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen aller Personen erfolgt sowie Platzverweise erteilt worden. Der Einsatz sei mit Unterstützung zahlreicher anderer Dienststellen erfolgt, hieß es. Insgesamt seien rund 190 Polizeikräfte im Einsatz gewesen.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling sprach von gut vorbereiteten und entschlossenen Maßnahmen. «Rechtsextremisten können in Rheinland-Pfalz nicht machen, was sie wollen. Dieses wichtige Signal geht von dem Einsatz im Westerwald aus», betonte der SPD-Politiker. «Wir dulden nicht, dass Verfassungsfeinde ungehindert ihre Strukturen stärken und ihr verabscheuungswürdiges Gedankengut verbreiten. Die Polizei unterbindet solches Treiben konsequent.»

