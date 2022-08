Ein betrunkener Mofafahrer ist in Hundsangen mit einem Auto kollidiert und ist dabei leicht verletzt worden. Der 17-Jährige sei am Montag in einer Kurve gestürzt und dabei in ein entgegenkommendes Auto geprallt, teilte die Polizei mit. Der Unfallverursacher wurde anschließend positiv auf Alkohol getestet. Ein Drogenschnelltest sei den Beamten zufolge ebenfalls positiv ausgefallen. Daraufhin wurden dem Mofafahrer der Führerschein entzogen sowie eine Blutprobe entnommen.

Hundsangen (dpa/lrs) - Pressemitteilung