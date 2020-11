Burgen (dpa/lrs) - Ein Einfamilienhaus nahe dem Moseldorf Burgen im Kreis Mayen-Koblenz hat am frühen Dienstagmorgen Feuer gefangen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde der Bewohner - ein älterer Mann - auch am Dienstagnachmittag noch vermisst. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das ältere Einfamilienhaus ist laut Sprecher Teil eines Gebäudekomplexes mit mehreren Häusern. Die Bewohner aus den umliegenden Häusern wurden in Sicherheit gebracht. Die Brandursache war vorerst noch unklar. Die Polizei begann zu ermitteln.

Die Bundesstraße 49 bei Burgen wurde wegen der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen zunächst gesperrt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf eine sechsstellige Summe.