Mit Corona bekamen die Menschen nicht nur mehr Abstand. Nein, gleichzeitig gibt es auf einen Schlag mehr Personendaten. Eine Menge, die bisher im Restaurant, beim Friseur oder im Kino so nie gesammelt wurde. Und wo die sind, wecken sie Begehrlichkeiten. Zum Anbandeln etwa wurden sie schon missbraucht.

Verbotenes Anbandeln

Da hatte ein Kellner in Mainz so viel Gefallen an einer hübschen 16-Jährigen im Restaurant gefunden, dass er sie im Nachhinein anrief. Nichts Verwerfliches, hätte sie das Interesse erwidert und dem Ober ihre Telefonnummer zugeschoben. So aber, berichtet der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann, beschwerte sie sich zurecht bei ihm, dem Juristen, über die Anmache des Angestellten. Der hatte sich ihre Handynummer verbotenerweise aus der Gästeliste geholt. Gaststätten sind verpflichtet, persönliche Daten ihrer Gäste zu sammeln, damit die Gesundheitsämter im Falle einer Covid-19-Erkrankung weitere Kontaktpersonen identifizieren können. Aber eben nur dafür. Kugelmann schrieb die Gaststätte an, was mit dem Kellner passiert ist, weiß er nicht.

Mit „allen rechtlichen“ Mitteln

Der aus Landau stammende Datenschützer in Mainz hatte schon früh gewarnt, dass solche nun erhobenen Daten missbraucht werden könnten. Die Meldungen darüber hielten sich zwar in Grenzen. Aber um die Versuchung gering zu halten, rät er, dass nicht alle Angestellten eines Betriebs die Namen, Adressen und Telefonnummern zu sehen bekommen. Anfangs waren auch Papierbögen genutzt worden, bei denen Herr Müller sehen konnte, dass Nachbarin Meyer einen Tag zuvor beim selben Italiener gespeist hatte.

Und da ist die Polizei, die die Corona-Kontaktdaten für Ermittlungszwecke nutzen will. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann etwa hatte zuletzt Kritik an der Praxis der Polizei zurückgewiesen. Die Gastro-Listen könnten „im Einzelfall wichtige Ermittlungsansätze liefern“, sagte der CSU-Politiker. „Unsere Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass die Polizei alles rechtlich Mögliche zum Schutz und zur Aufklärung von Straftaten unternimmt“, sagte er.

„Unscharfe“ Formulierung Dreyers

Auch rheinland-pfälzische Polizeibeamte haben die Listen schon genutzt. Zwölf Mal, sagt das Innenministerium in Mainz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer verteidigte dies diese Woche. Und legte dar, dass dies bei einem Anfangsverdacht einer Straftat legal ist. Dafür werde es einen richterlichen Beschluss geben, sagte sie. Das macht sich gut, um den Bürgern zu zeigen, hier gibt es hohe Hürden für eine solche Verwendung. Tatsächlich aber war zwölf Mal – bei Zugriffen in Restaurants, aber auch in Spielotheken – kein Richter eingeschaltet. Der ist, so die Juristen, nur dann nötig, wenn die Wirtin, der Friseur oder der Kinobetreiber die Herausgabe verweigert. Und das war nicht der Fall. Nun heißt es aus Mainz, es habe eine gewisse „Unschärfe“ in der Formulierung Dreyers gegeben. Sie hatte auf eine Journalistenfrage nach Zugriffen geantwortet, habe Beschlagnahmungen und Gefahr im Verzug gemeint. Den Begriff „Beschlagnahmung“ aber hatte Dreyer nicht genutzt.

Für Gewaltdelikte, aber nicht für „Bananenkram“

Alles legal und wichtig, verteidigte auch das Innenministerium. Und stellte die zwölf Fälle den fast 110.000 Straftaten im ersten Halbjahr 2020 in Rheinland-Pfalz gegenüber. Zudem sei es überwiegend um Gewalt- und Sexualdelikte gegangen. In einem Fall habe ein Verdächtiger sogar davon profitiert. Das Alibi habe gestimmt.

Trotzdem bleibt Datenschützer Kugelmann kritisch. „Ein Polizeizugriff sollte nicht zu schnell, zu einfach möglich sein. Bei Mord oder Vergewaltigung hat jeder Verständnis dafür, nicht aber bei Bananenkram.“ Geschäftsleute sollten die Listen erst gar nicht freiwillig herausgeben, dann müssten diese beschlagnahmt werden und dazu wiederum braucht es einen Richter. Echte hohe Hürden als klares Signal. Übrigens: Nach 30 Tagen müssen die Betriebe die Kundendaten schreddern oder löschen. Nur, das prüft kaum einer – die Ordnungsämter kommen gar nicht nach. Eine Sache des Vertrauens also, dass der Haarspezialist, die Wirtin und der Filmvorführer noch nebenbei die Zettelwirtschaft im Griff haben.