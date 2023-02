Der Kaiserslauterer Stadtteil Morlautern hat eine Straße nach dem schwedischen Weltklasse-Torwart Ronnie Hellström (1949-2022) benannt. «Im Sommer wollen wir das Schild feierlich enthüllen», sagte Ortsvorsteher Alexander Lenz der Deutschen Presse-Agentur. Hellströms Tochter habe ihr Kommen zugesagt. «Die Straße in einem Wohngebiet wird bald erschlossen. Von dort hat man einen wunderbaren Blick auf den Betzenberg.» Hellström stand von 1974 bis 1984 im Tor des 1.FC Kaiserslautern.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Mit der Benennung wolle Morlautern nicht nur Hellströms Leistungen für den FCK würdigen. «In seiner Kaiserslauterer Zeit ist der Ort für Ronnie und seine Familie der Lebensmittelpunkt gewesen», sagte Lenz.

Der Publikumsliebling habe direkt am Sportplatz gebaut, seine Kinder seien im Stadtteil in den Kindergarten gegangen, der Fußballer selbst habe sich am Dorfgeschehen beteiligt. «Er war nicht nur ein Bewohner, sondern ein wirklicher Bürger von Morlautern und ist nie abgehoben.» Zuletzt sei Hellström im Oktober 2019 im Ort gewesen.

Eigentlich sei Richtlinie, dass Straßen erst frühestens fünf Jahre nach dem Tod eines Menschen nach ihm benannt werden dürften. «Aber der Ortsbeirat war Feuer und Flamme und hat einstimmig dafür votiert», sagte Ortsvorsteher Lenz.

Hellström wurde 1974 mit der Nationalmannschaft WM-Fünfter und 1971 sowie 1978 in seinem Heimatland zum Fußballer des Jahres gewählt. Für den 1. FC Kaiserslautern absolvierte er 266 Bundesliga-Spiele.

