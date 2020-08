Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland ist von Samstag auf Sonntag eine weitere Corona-Infektion registriert worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Sonntag mit (Stand: 18.00 Uhr). Am Samstag waren es noch 23 neue Fälle, am Freitag zwölf.

Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich angesteckt haben, stieg damit im Saarland auf 3118. In dem Bundesland gelten inzwischen 2840 Infizierte als geheilt. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit der Erkrankung Covid-19 liegt weiterhin bei 175. Fünf Menschen, die an dem Virus erkrankt sind, werden den Angaben zufolge stationär behandelt, drei von ihnen intensivmedizinisch.