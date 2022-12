Koblenz (dpa/lrs) - Bei dem Brand von fünf Linienbussen in Koblenz ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. Weitere Gutachten zur genauen Schadenshöhe stünden noch aus, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein technischer Defekt an einem der abgestellten Busse soll demnach den Brand ausgelöst haben. Hinweise auf strafrechtlich relevantes Verhalten habe es nicht gegeben, hieß es. Die Busse der DB Region waren am Montagvormittag in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Laut der Stadt Koblenz wurden die Klärwerke informiert, da Kraftstoff in die Kanalisation gelaufen war.

PM