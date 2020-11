Perl (dpa/lrs) - Bei einer Fahrzeugkontrolle haben Polizisten am Mittwoch in Perl (Landkreis Merzig-Wadern) zwei Männer festgenommen, die per Haftbefehl gesucht wurden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 54-Jähriger von der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen Urkundenfälschung gesucht. Gegen einen 42 Jahre alten Mann lagen Haftbefehle wegen Körperverletzung und Betruges vor.

Außerdem seien vier Aufenthaltsermittlungen des Amtsgerichts Wuppertal wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn offen gewesen. Die beiden Männer sitzen den Angaben zufolge nun acht beziehungsweise zehn Monate in Haft.