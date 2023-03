Wittlich (dpa/lrs) - Ein Geldautomat ist in einem Einkaufszentrum in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) gesprengt worden. Der oder die Täter waren in der Nacht zum Donnerstag in das Gebäude eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Explosion richtete großen Schaden an. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand. Ob und wie viel Geld erbeutet wurde, war zunächst unklar. Der oder die Täter waren flüchtig.

Polizei-Mitteilung