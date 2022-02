St. Ingbert (dpa/lrs) - Ein 20-Jähriger ist in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) binnen Minuten zwei Mal bei Einbruchsversuchen erwischt worden. Er habe am Montag versucht, sich über eine Terrassentür Zugang zu einem Haus zu verschaffen und wurde dabei von der Eigentümerin gestört, wie die Polizei mitteilte. Wenig später habe der Mann dann versucht, in ein weiteres Haus einzubrechen - wenige Hundert Meter entfernt. Dabei sei er jedoch beobachtet worden - und wieder geflüchtet

Polizisten fanden den 20-Jährigen wenig später in einem Gebüsch - „auf dem nassen und schlammigen Boden liegend“, wie es hießt. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Der Mann war für die Polizei kein Unbekannter. Ihm seien in der Vergangenheit mehrfach Eigentums-, Körperverletzungs- und Drogendelikte zur Last gelegt worden. Er kam noch am Abend auf freien Fuß - in Ermangelung an Haftgründen.