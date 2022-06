Einbrecher haben in Kaiserslautern einen Tresor aus einer Dienstleistungsfirma gestohlen. Die Diebe seien in der Nacht zum Samstag über einen Personaleingang in das Gebäude gekommen, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Montag mit. Den etwa 130 Kilogramm schweren Tresor brachten sie den Angaben zufolge mithilfe einer Sackkarre über das Treppenhaus auf die Straße. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Einbrecher den Safe dann in ein Fahrzeug luden und flohen. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt zum Einbruch und sucht nach möglichen Zeugen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei