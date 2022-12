Kinheim (dpa/lrs) - Einbrecher haben im Landkreis Bernkastel-Wittlich Schmuck im Wert von rund 100.000 Euro aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter am Donnerstag tagsüber in das Haus im Kinheimer Ortsteil Kindel gelangt, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Dazu hatten sie offenbar die Terrassentür aufgehebelt und anschließend „mehrere Räume durchwühlt“.

