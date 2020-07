Zweibrücken (dpa/lrs) - Ein Einbrecher hat in Zweibrücken ein Auto geklaut und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckte eine Streife in der Nacht zum Donnerstag auf einem Hotelparkplatz ein fahrerloses Auto mit laufenden Motor und einem frischen Unfallschaden am Heck. Die Polizei habe daraufhin den 49 Jahre alten Besitzer des Fahrzeugs schlafend in seinem Hotelzimmer angefunden. Schnell sei klar gewesen, dass er Opfer eines Einbruchdiebstahls geworden war.

Nach Angaben der Polizei hatte ein bisher unbekannter Einbrecher dem 49-Jährigen zwei Handys, ein Laptop, die Geldbörse mit zahlreichen Bankkarten und den Schlüssel seines Autos gestohlen. Der Dieb habe daraufhin versucht mit dem Wagen wegzufahren, sei aber rückwärts gegen ein anderes Auto geprallt und zu Fuß geflüchtet. An den beiden Autos sei ein Schaden von insgesamt 8000 Euro entstanden. Der Schaden für die gestohlenen Gegenstände betrage etwa 2500 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter unbemerkt durch das Hotelzimmer im Erdgeschoss einsteigen konnte, da das Fenster nur angelehnt und der Vorhang nicht zugezogen war.