Nach einem Überfall auf eine Seniorin in Konz (Kreis Trier-Saarburg) fahndet die Polizei nach zwei unbekannten Tätern. Sie sollen in der Nacht zum Freitag in das Einfamilienhaus der 80-jährigen Frau eingebrochen sein, wie die Polizei mitteilte. Als die Frau aufgewacht sei, hätten die Täter sie gefesselt und im Haus nach Wertgegenständen gesucht. Die Unbekannten verließen anschließend das Haus über die Eingangstür. Die Frau konnte sich demnach befreien und die Polizei alarmieren. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Konz (dpa/lrs) - Derzeit geht die Polizei von zwei männlichen Tätern aus. Wie lange sie sich im Haus aufhielten und Beute machen konnten, war zunächst unklar.

