Im Saarland ist die Zahl der Einbürgerungen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 2022 erhielten rund 1700 Menschen im Bundesland einen deutschen Pass, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Das sind etwas mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Einbürgerungen seien damit auf dem höchsten Stand seit 2000, als rund 1830 Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatten.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Den Statistikern zufolge war mehr als die Hälfte der Eingebürgerten im Jahr 2022 (55,8 Prozent) 18 Jahre oder älter. Die größte Gruppe der Eingebürgerten bildeten Staatsangehörige aus Syrien (811) gefolgt von Menschen aus Italien (109), der Türkei (102) und Rumänien (47).

