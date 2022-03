Bei einem Arbeitsunfall auf dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen ist ein Mitarbeiter einer externen Firma durch Chlorgas verletzt worden. Er sei vorsorglich zur weiteren Beobachtung in eine Klinik gebracht worden, teilte die BASF am Mittwoch mit. Zuvor sei aus einer Anlage im Werksteil Süd aus bislang unbekanntem Grund eine geringe Menge Chlor ausgetreten.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Rund ein Dutzend weitere Mitarbeiter von zwei externen Unternehmen sowie von Werkschutz und Feuerwehr seien deswegen ebenfalls von einem Arzt untersucht worden, hätten später aber ihre Arbeit fortsetzen können. Nur im unmittelbaren Umfeld der betroffenen Anlage seien leicht erhöhte Chlorwerte gemessen worden, aber nicht außerhalb des Werksgeländes. Chlor ist der BASF zufolge beim Einatmen giftig und kann außerdem Augen und Haut reizen.