Wörth/Landau(dpa/lrs) - Bei einem Großbrand in einem Sägewerk in Wörth-Schaidt ist ein Mensch verletzt worden. Das teilte die Polizei in Landau am Mittwoch mit. Weitere Angaben konnte die Beamten zunächst nicht machen. Wie die Feuerwehr in Wörth mitteilte, dauerten die Löscharbeiten zunächst noch an. Eine nahe gelegene Bahnlinie wurde gesperrt. Zuvor hatte die Zeitung «Rheinpfalz» über den Brand berichtet.