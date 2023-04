Kaiserslautern (dpa/lrs) - Bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zum Dienstag in Kaiserslautern ist ein 40 Jahre alter Mann verletzt worden. Die Ehefrau des Mannes sowie ein Kleinkind blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen ist, ist demnach noch unklar. Insgesamt seien drei Stockwerke geräumt worden. Nach Abschluss der Löscharbeiten sei die Wohnung wieder bewohnbar gewesen. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Schadenshöhe sei nicht bekannt.