Ein 61 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen bei Böhl-Iggelheim bei einem Unfall tödlich verunglückt. Sein Pkw sei auf der Landstraße 528 im Rhein-Pfalz-Kreis aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem weiteren Auto zusammengestoßen, teilte die Polizeidirektion in Ludwigshafen am Samstag mit.

Der andere Fahrer wurde demnach lebensbedrohlich verletzt, sein Beifahrer leicht. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden. Genauere Angaben zu ihrer Identität machte die Polizei zunächst nicht. An beiden Autos entstand ein Totalschaden, wie es weiter hieß. Die Landstraße sei für fünf Stunden voll gesperrt gewesen.