Römerberg (dpa/lrs) - Bei einem Wohnungsbrand im pfälzischen Römerberg ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Der Tote sei ersten Ermittlungen zufolge der 71 Jahre alte Bewohner der Wohnung, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankenthal mit. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Schadenssumme wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Eine zweite Wohnung in dem Haus sowie eine Gastwirtschaft waren so stark verrußt, dass sie zunächst nicht genutzt werden konnten.

Pressemitteilung