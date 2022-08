Landau (dpa/lrs) - Am Donnerstagmorgen ist auf der Autobahn 65 bei Landau bei einem Unfall ein Mensch gestorben. Die Fahrbahn sei vollständig gesperrt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 53-jähriger Mann mit seinem Sprinter auf dem Seitenstreifen stehen geblieben. Ein weiterer Sprinter fuhr auf das Auto auf und verletzte dabei den 53-Jährigen tödlich. Weil die Feuerwehr im Zuge der Bergung die Mittelleitplanke an der Unfallstelle demontiert hatte und diese wieder angebracht werden musste, wurde die A65 in beide Richtungen für rund fünf Stunden gesperrt.