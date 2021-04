Völklingen (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Völklingen ist eine tote Person gefunden worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen mitteilte, sei die Identität des Toten noch unklar. Das Gebäude sei noch nicht begehbar.

Demnach war der Brand in der Nacht zu Samstag ausgebrochen. Die Leiche sei während der Löscharbeiten entdeckt worden. Ob weitere Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Laut Sprecher war der Brand am Samstagmorgen gelöscht, ein Statiker solle sich das Haus aber zunächst anschauen.

