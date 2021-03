Unser Mainzer Büroleiter Arno Becker geht nach 39 RHEINPFALZ-Jahren in Ruhestand

Die Westpfalz war schon immer ein Reservoir für gute Journalisten, die die RHEINPFALZ geprägt haben. Gerade erst haben wir den Dahner Stephan Pieroth in die Rente verabschiedet, der 20 Jahre lang stellvertretender Leiter unserer Lokalredaktion in Frankenthal war. Pieroth hat sich als Historiker und Kenner der Pressegeschichte von Rheinland-Pfalz in der ganzen Region einen Namen gemacht.

Nun ist Arno Becker an der Reihe. Er kommt aus Schellweiler, ganz in der Nähe von Kusel. Mit 17 jungen Jahren wurde er im Kuseler Land bekannt wie ein bunter Hund, weil er in unserer „Westricher Rundschau“ einen großen, kritischen Gastkommentar über die gerade eingeführte „Mainzer Studienstufe“ veröffentlicht hatte. Das war eine Reform der gymnasialen Oberstufe, die damals die Menschen bewegte und eine Volontärin und den seinerzeitigen Chef der Lokalredaktion auf die Idee brachten, einen Schüler um solch einen Gastkommentar zu bitten. Was folgte für Arno Becker war eine bemerkenswerte journalistische Laufbahn. Aus seiner freien Mitarbeit für die Redaktion wurde nach seinem Studium der Politikwissenschaft, Publizistik und Volkswirtschaft, das er übrigens mit einer Magisterarbeit über den Bezirksverband der Pfalz abschloss, ein Volontariat in unserem Verlag. 1984 wurde Arno Becker Redakteur in Zweibrücken. 1985 wechselte er ins Wirtschaftsressort, dessen stellvertretender Leiter er 1992 wurde. 1994 vertrauten wir ihm die Leitung der Lokalredaktion in Neustadt an. 13 Jahre später erfüllte sich sein Wunsch und er wurde der Leiter unseres Korrespondentenbüros in Mainz.

Arno Becker ist ein klassischer Nachrichtenredakteur, der politischen Sachverstand mit Wirtschaftswissen und großer Pfalzkenntnis idealtypisch verbindet. Mit oberflächlichen Recherchen gab er sich nie zufrieden und seine Meinungsangebote waren deutlich, aber stets fair. Dank der Fülle seiner Erfahrungen eignete er sich als Beobachter der bisweilen hektischen Landespolitik ein Maß an Ruhe und Souveränität an, das auch die Politiker beeindruckte und davon abhielt, ihn beeinflussen zu wollen. Und: Becker wusste immer schnell und sicher, ernsthafte Politik von Aktivismus fürs Schaufenster zu unterscheiden. Nach 39 Jahren in unserer RHEINPFALZ-Redaktion geht Arno Becker, der mit seiner Familie gerne in Speyer lebt, jetzt in die passive Phase seiner Altersteilzeit.

Lieber Arno, im Namen des Verlages, der ganzen Redaktion und sicher im Namen vieler Leserinnen und Leser rufe ich Dir auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön zu. Alles Gute für Dich und Deine Familie und viel Erfolg für die ehrenamtliche Tätigkeit, die Du Dir vorgenommen hast.