Den Gemeinden an der Haardt geht es mit den Mandelbäumen in diesem Jahr wie Goethes Zauberlehrling mit dem Wasser. Etwas Nützliches kann zu einem Ärgernis werden. Die Mandelblüte ist in den Weinbau-Gemeinden immer ein sehr willkommener Start-Schuss in die Saison gewesen. Nach einem langen Winter, in dem das Auge viel Grau und Grün gesehen hat, haben die in allen Schattierungen rosa blühenden Bäume eine Signalwirkung gehabt. Der Frühling kommt!

Doch anno 2021 locken die Attraktionen nach dem langen Corona-Winter immer gleich dermaßen viele Menschen an, dass es zu Ansammlungen kommt, die im Moment keiner will. So gesehen, war es ein Eigentor, dass die Neustadter Tourismus-Info nun ein Bild von einem blühenden Mandelbaum im Internet bei Instagram veröffentlichte. Schließlich hat die Stadt den Mandel-Wandel-Tagestourismus verboten.