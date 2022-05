Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 3 nahe Elz (Kreis Limburg-Weilburg) mit seinem Gespann ungebremst in ein Baustellenfahrzeug geprallt. Dabei verletzte sich der 62-Jährige in der Nacht zu Samstag leicht und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er habe mutmaßlich einen unbesetzten Absperranhänger übersehen, der in Richtung Süden auf der rechten Fahrbahn abgestellt gewesen sei.

Elz (dpa) - Durch die Wucht des Aufpralls sei die Sattelzugmaschine erst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend wieder in Richtung der Außenschutzplanke geschleudert, teilte die Polizei mit. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte vier Stunden.

