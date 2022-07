Ein Jahr nach der tödlichen Flutkatastrophe hat Rotkreuzpräsidentin Gerda Hasselfeldt eine Stärkung des Ehrenamts gefordert. Es könne nicht sein, dass mit manchen Arbeitgebern erst über eine Freistellung ehrenamtlicher Helfer im Katastrophenschutz verhandelt werden müsse. «Da ist die Flut vorbei», sagte die einstige Bundesgesundheitsministerin am Mittwoch in Mayschoß an der Ahr. Alleine in diesem Flusstal waren bei dem Hochwasser am 14. und 15. Juli 2021 mindestens 134 Menschen getötet worden.

Mayschoß (dpa/lrs) - Wichtig sei auch eine rechtliche Gleichstellung mit ehrenamtlichen Helfern anderer Organisationen wie der Freiwilligen Feuerwehr. Dabei gehe es um „Verdienstausfallleistungen an Arbeitgeber, umfassenden sozialversicherungsrechtlichen Schutz und ein Recht zur Freistellung bei Aus- und Fortbildung sowie bei Übungen“, erklärte Hasselfeldt. Zudem müssten nicht nur die Investitionen ins Militär, sondern auch in den Katastrophenschutz aufgestockt werden.

Die Rotkreuzpräsidentin versicherte mit Blick auf ihre Hilfsorganisation in den Flutgebieten im nördlichen Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen: „Wir bleiben so lange, wie die Menschen uns brauchen.“ Zu Spitzenzeiten seien hier bis zu 3500 Helfer des Roten Kreuzes aus ganz Deutschland im Einsatz gewesen. Drei temporäre Kläranlagen im Ahrtal, zuerst vier mobile Arztpraxen, anfangs 10.000 warme Mahlzeiten täglich an der Ahr, Bautrockner, Lichtmasten - die Hilfsorganisation habe Flutopfer vielfältig unterstützt.

Das Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz kündigte an, wegen der hohen Nachfrage seine Beratungsstellen für Flutopfer bis mindestens Ende 2023 zu erhalten. Der Rotkreuzpräsident des Bundeslandes, Rainer Kaul, sagte, an Flutbetroffene seien hier in der Gesamtsumme bereits Millionensummen als Spenden ausgezahlt worden. Immer noch würden jede Woche bis zu 50 Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt.