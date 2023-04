Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Streit um das Kita-Gesetz spielen viele Probleme eine Rolle, die nicht unmittelbar etwas mit Kindern und Kindeswohl zu tun haben.

In der besten aller Welten würden so viele Frauen und Männer den Erzieherberuf ergreifen, dass jede neue Stelle in den 2700 rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten im Handumdrehen besetzt wäre.