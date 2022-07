Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat aus der Flutkatastrophe vom 14. Juli vergangenen Jahres Konsequenzen gezogen und ändert sein Warnsystem. «Die frühzeitigen und zutreffenden Warnungen des DWD wurden damals noch nicht optimal genutzt. Deshalb passen wir unser Warnsystem an», kündigte das für die Wettervorhersage zuständige DWD-Vorstandsmitglied, Renate Hagedorn, laut Mitteilung am Dienstag in Offenbach an.

Offenbach/Mainz (dpa) - „Unser Ziel ist, dass sich Einsatzkräfte und Bevölkerung noch besser auf Wettergefahren vorbereiten können“, betonte Hagedorn. „Die Warnungen sollten künftig verständlicher und maßgeschneidert für die Nutzerinnen und Nutzer angeboten werden.“

Im rheinland-pfälzischen Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe hatte Hagedorn Ende Januar gesagt: „Wir haben rechtzeitig gewarnt und waren erschüttert, was tatsächlich passiert ist.“ Im nördlichen Rheinland-Pfalz kamen bei dem Unwetter mindestens 135 Menschen ums Leben, davon allein 134 im Ahrtal. Zwei Menschen werden noch vermisst. Zusammen mit dem ebenfalls betroffenen Nordrhein-Westfalen wurden rund 190 Tote gezählt.

Nun werde das Warnsystem noch genauer an die Bedürfnisse von Einsatzkräften und Bevölkerung angepasst, sagte Hagedorn. Es solle noch frühzeitiger, nahtloser und mehr aus einem Guss gewarnt werden. Vom Warntrend - sechs bis zehn Tage zuvor - bis zur Akutwarnung wenige Stunden vor einem Unwetterereignis.

Dabei werde auch die Eintrittswahrscheinlichkeit mit kommuniziert. „Die Betroffenen sollen die Auswirkungen der Unwetter besser einschätzen können.“ Dazu gehörten auch „maßgeschneiderte Beschreibungen möglicher Unwetterfolgen“.

