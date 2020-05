Lasel/Trier (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Verein Sternchenkinder e.V. darf keine Spenden mehr annehmen. Der Organisation mit Sitz in Lasel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sei es ab sofort untersagt, unter anderem für Spenden an Infoständen zu werben oder Geldspenden in Rheinland-Pfalz abzubuchen, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Montag in Trier mit.

Demnach hatte die Behörde den Verein aufgefordert, seine Spendeneingänge und die Verwendung des Geldes gegenüber der ADD darzulegen. Hierzu ist der Verein laut rheinland-pfälzischem Sammlungsgesetz verpflichtet. Weil die Organisation aber keine Angaben machte, wurde die Erlaubnis zum Spendensammeln entzogen.