Bitburg (dpa/lrs) - Nach der Hochwasserkatastrophe vor vier Wochen hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm die entstandenen kommunalen Schäden mit mindestens 54 Millionen Euro beziffert. Allein zehn Millionen Euro fielen für beschädigte Kreisstraßen, Brückenbauwerke und Rutschungen an, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Zudem flossen in die Summe Schäden an Kläranlagen, Schulgebäuden, Sportanlagen, Forstwegen und Friedhöfen ein.

Bitburg (dpa/lrs) - Nach der Hochwasserkatastrophe vor vier Wochen hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm die entstandenen kommunalen Schäden mit mindestens 54 Millionen Euro beziffert. Allein zehn Millionen Euro fielen für beschädigte Kreisstraßen, Brückenbauwerke und Rutschungen an, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Zudem flossen in die Summe Schäden an Kläranlagen, Schulgebäuden, Sportanlagen, Forstwegen und Friedhöfen ein.

Blicke man auch auf private und gewerbliche Schäden, liege die Schadenssumme deutlich höher. Derzeit könnten private Schäden in den gut 5600 betroffenen Haushalten im Eifelkreis noch nicht beziffert werden, teilte der Kreis mit. Auch die Summe der Schäden in den mehr als 200 betroffenen Betrieben sowie an der weiteren Infrastruktur wie Strom-, Gas- und Wasserversorgung oder Abwasser-Infrastruktur seien noch unklar.