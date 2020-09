Mainz/Gerolstein (dpa/lrs) - Der 17. landesweite Ehrenamtstag in Rheinland-Pfalz am Sonntag wird wegen der Corona-Pandemie erstmals zu einem großen Teil digital gefeiert. Zur Eröffnung werde es in Gerolstein (Vulkaneifel) wieder einen ökumenischen Gottesdienst und einen Festakt mit etwa 100 Menschen geben, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. Sie werde anschließend im Lokschuppen in Gerolstein von einer Chat-Couch aus mit den 25 Ausstellern kommunizieren, sagte Dreyer und lobte das moderne Hybrid-Format der Veranstaltung. Unter den Ausstellern seien Vereine und Organisationen, die das gesamte Ehrenamt in Sport, Kultur, Umweltschutz, Sozialem und bei Kirchen verträten. Rheinland-Pfalz sei ohnehin das Land des Ehrenamtes, in Pandemie-Zeiten sei das Ehrenamt aber noch einmal aufgeblüht.

Besucher des Ehrenamtstages können sich unter https://wir-tun-was.rlp.de/de/startseite/ im Internet registrieren. Das bunte Internet-Logo ist der Stadt Gerolstein nachempfunden.