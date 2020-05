Kaiserslautern (dpa/lrs) - In einem Wohnhaus in Kaiserslautern sind der Polizei zufolge zwei Menschen tot gefunden worden. Eine Angehörige habe das Ehepaar am Mittwochabend entdeckt, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Donnerstag mit. Den Ermittlungen zufolge soll der Ehemann seine 78-jährige Frau mit mehreren Schüssen getötet haben. Dann habe der 83-Jährige die Pistole gegen sich selbst gerichtet, hieß es. Das Motiv der Tat war zunächst unklar. Der Mann habe über eine Waffenerlaubnis verfügt, hieß es. Er besaß mehrere Schusswaffen. Ermittler fanden die mutmaßliche Tatwaffe im Haus.