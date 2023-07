Ein Ehemann soll in Gemünden (Westerwaldkreis) seine Ehefrau mit dem Tod bedroht haben. Die Polizei habe wegen der ernstzunehmenden Bedrohungslage zwei Häuser und Fahrzeuge durchsucht, teilte sie am Mittwoch mit. Den mutmaßlichen Täter fanden sie dabei zunächst nicht. Dieser habe sich am späten Dienstagabend schließlich selbst bei der Polizei gestellt und sei vernommen worden. Die Ermittlungen dauern demnach an.

Gemünden (dpa/lrs) - Bei den Hausdurchsuchungen traf die Polizei laut Mitteilung zudem auf eine Person, die sich illegal in Deutschland aufhält. Sie sei festgenommen und am Mittwoch der Ausländerbehörde überstellt worden.

Mitteilung