Saarbrücken (dpa/lrs) - Der ehemalige saarländische Wirtschaftsminister Werner Klumpp (FDP) ist tot. Nach Angaben des saarländischen FDP-Landesvorsitzenden Oliver Luksic starb der Ehrenvorsitzende des Landesverbands am Freitag im Alter von 92 Jahren. Klumpp habe das Saarland in den 70er und 80er Jahren als Stadtverbandspräsident von Saarbrücken, als FDP-Wirtschaftsminister und als Präsident des Sparkassenverbandes geprägt, hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung. Klumpp sei ein Stück Saargeschichte, sagte Luksic. «Er gestaltete mutig den Strukturwandel, er hat neue Strukturen und Arbeitsplätze in einer schwierigen Zeit geschaffen.»

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der ehemalige saarländische Wirtschaftsminister Werner Klumpp (FDP) ist tot. Nach Angaben des saarländischen FDP-Landesvorsitzenden Oliver Luksic starb der Ehrenvorsitzende des Landesverbands am Freitag im Alter von 92 Jahren. Klumpp habe das Saarland in den 70er und 80er Jahren als Stadtverbandspräsident von Saarbrücken, als FDP-Wirtschaftsminister und als Präsident des Sparkassenverbandes geprägt, hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung. Klumpp sei ein Stück Saargeschichte, sagte Luksic. „Er gestaltete mutig den Strukturwandel, er hat neue Strukturen und Arbeitsplätze in einer schwierigen Zeit geschaffen.“