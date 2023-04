Der rheinland-pfälzische CDU-Politiker Arnold Schmitt ist am Samstag im Alter von 68 Jahren gestorben. «Ich habe Arnold Schmitt als bodenständigen und gradlinigen Politiker und als ehrlichen Freund geschätzt», sagte der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf am Montag. Schmitt stammt aus Riol bei Trier und war von 2006 bis 2021 mit Direktmandat Abgeordneter im Landtag in Mainz. Für die laufende Wahlperiode hatte der verheiratete Familienvater nicht mehr kandidiert.

Mainz (dpa/lrs) - Der Diplom-Kaufmann war auch 20 Jahre Rioler Ortsbürgermeister und von 2006 bis 2019 CDU-Vorsitzender im Kreis Trier-Saarburg. «Seine Heimat, die heimische Wirtschaft, die Landwirtschaft - all das lag ihm besonders am Herzen», sagte Baldauf. «Mit seiner herzlichen und offenen Art, etwas anzupacken, das hat immer große Freude gemacht.» Der neue Fraktionschef Gordon Schnieder sagte: «Mit seinem Tod verliert die rheinland-pfälzische Kommunal- und Landespolitik eine aufrechte und deutliche Stimme, die weit über seinen Wahlkreis und den Ort Riol bekannt war.»