Weil er seine Frau geschlagen, gewürgt und mit einem Messer bedroht haben soll, ist in Kaiserslautern ein Mann festgenommen worden. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zum Schutz vor häuslicher Gewalt wurde gegen den Mann ein Kontakt- und Annäherungsverbot verhängt. Während der Festnahme hatte der 47-Jährige auch Beamte beleidigt und damit gedroht, sie «abknallen» zu wollen. In der Wohnung der Eheleute stellten die Polizisten den Angaben zufolge daraufhin eine Schreckschusswaffe mit Munition sicher. Gegen den laut Polizei psychisch auffälligen Mann wird nun ermittelt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Pressemitteilung