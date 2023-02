Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hat die Angriffe auf Polizeibeamte in Trier bei einem Einsatz scharf verurteilt. «Die Brutalität und Enthemmtheit der Attacken in Trier macht fassungslos und wütend», sagte der SPD-Politiker in Mainz. «Für die weitere Aufklärung des Angriffs hat das Polizeipräsidium Trier eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation eingerichtet und ermittelt mit starken Kräften.»

Trier/Mainz (dpa/lrs) - «Die Täter sollen die ganze Härte des Gesetzes spüren», sagte der Innenminister. «Wir haben heute Nacht ohne konkreten Anlass eine Solidarisierung gegen Einsatzkräfte der Polizei erlebt, die wir so bislang nicht kannten.» Glücklichen Umständen und dem schnellen Nachführen von Unterstützungskräften sei es zu verdanken, dass die eingesetzten Beamtinnen und Beamten durch den massiven Bewurf nicht noch schwerwiegender verletzt worden seien.