Ein unter Drogen stehender E-Scooterfahrer hat in Otterbach (Kreis Kaiserslautern) einen Polizisten angefahren und ihn dabei verletzt. Die Beamten wollten den Mann am Samstag aus dem Verkehr ziehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 31-Jährige soll ohne Versicherungskennzeichen am E-Roller unterwegs gewesen sein.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein Beamter habe auf der Fahrbahn gestanden und den entgegenkommenden Mann zum Anhalten aufgefordert. Dieser sei jedoch weitergefahren und habe den Polizisten am Bein getroffen, hieß es. Beide stürzten daraufhin zu Boden. Der 31 Jahre alte Rollerfahrer wurde an der Schulter leicht verletzt. Der Polizeibeamte erlitt eine Verletzung am Bein und wurde im Krankenhaus behandelt.

Laut Polizei zeigte ein Drogenschnelltest, dass der Mann zuvor Kokain genommen hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auch der E-Scooter wurde beschlagnahmt. Der 31-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

PM